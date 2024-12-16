Израиль удвоит численность своих жителей на Голанах

Правительство Израиля в воскресенье, 15 декабря, одобрило планы по удвоению численности израильского населения на подконтрольной стране части Голанских высот. "Укрепление Голан - это укрепление государства Израиль, и это особенно важно в настоящее время. Мы будем продолжать удерживать их, способствовать их расцвету и расселению (этих территорий. - Ред.)", - говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

Канцелярия Нетаньяху сообщила, что правительство единогласно утвердило проект на сумму в 40 млн шекелей (10,4 млн евро) с целью стимулировать демографический рост на Голанах. При этом власти Израиля отмечают, что угрозы со стороны Сирии остаются - несмотря на умеренный на данном этапе тон новых властей этой страны.

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