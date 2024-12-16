ЦСУ публикует данные о новорожденных с января 1920 года по сегодняшний день, с перерывом на 1940-1945 гг. И за все это время ежемесячно в Латвии рождалось большее тысячи детей.

Более того, из десяти месяцев с исторически наименьшим числом родившихся семь приходятся на 2024 год. А число новорожденных в Латвии в первые семь месяцев года впервые не достигло 10 000.

По подсчетам экспертов, опрошенных платформой LSM+, убыль населения Латвии исключительно по демографическим причинам (без миграции) составит около 13,5 тысячи человек. Если добавить миграционное сальдо, то за 2024 год можно предсказать сокращение населения Латвии на 21 тысячу человек.

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