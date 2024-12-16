Пн, 16.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Украинские беженцы "заработали" для Латвии больше, чем страна на них тратит

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Украинские беженцы у памятника Свободы в Риге. Фото иллюстративное.
Украинские беженцы у памятника Свободы в Риге. Фото иллюстративное. Фото: Evija Trifanova/LETA

Частенько в социальных сетях можно прочитать мнение, что Латвия слишком много тратит на помощь украинским беженцам. Но, как пишет платформа LSM+, согласно данным профильных госведомств, социальная группа украинских беженцев приносит в казну Латвии больше, чем получает из нее.

В госбюджете 2024 года на все программы для украинских беженцев отводилось 70 млн евро. Но по состоянию на 12 декабря из этих денег фактически распределены были лишь 55,86 млн.

При этом с января по октябрь 2024 года трудоустроенные в Латвии украинцы в виде налогов с зарплат "заработали" для бюджета страны 53,5 млн евро.

Таким образом, по подсчетам LSM+, со всех зарплат украинских беженцев в Латвии было собрано в виде налогов около 5 млн евро ежемесячно. За первые 10 месяцев года средняя зарплата трудоустроенных в Латвии украинцев составила 1243 евро до налогообложения, сообщила LSM+ Эвита Тейце-Мамая, сославшись на поданные нанимателями в VID отчеты.

Соответственно, к декабрю украинцы "заплатили" в бюджет Латвии больше денег, чем страна потратила на программы помощи.

К этому можно добавить все прочие налоги, которые вынуждены платить украинские беженцы. Например, каждый евро, потраченный в латвийском магазине, принесет в госказну 18 центов в виде налога на добавленную стоимость.

Так что, хотя точные суммы подсчитать невозможно, ясно, что украинские беженцы приносят Латвии несколько миллионов евро ежемесячно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх