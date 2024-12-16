"Меры призваны решить проблему обхода санкций ЕС и нацелены на теневой флот Путина и ослабление военно-промышленного комплекса России", - приводит заявление Совета ЕС "Медуза".

В новый санкционный список были включены 54 человека и 30 организаций.

В черный список ЕС, среди прочих, попали певица Лариса Долина, медиаменеджер Тина Канделаки и высокопоставленные должностные лица КНДР.

Также ограничения затронули российские предприятия оборонного сектора и судоходные компании, связанные с так называемым теневым флотом России.

В санкционный список вошли 52 танкера из третьих стран, перевозивших российскую нефть. Помимо этого, под санкции попали 32 компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ за поставки в Россию товаров двойного назначения.

Отдельно отмечается, что впервые Евросоюз ввел полноценные санкции против ряда китайских компаний. Они включают запрет на въезд, заморозку активов и блокировку предоставления экономических ресурсов, говорится в заявлении Совета ЕС.

"Впервые вводятся полномасштабные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении различных китайских субъектов, поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты в поддержку агрессивной войны России против Украины", - пресс-релиз Совета ЕС цитирует Русская служба BBC.

Кроме того, в ЕС запретили признавать и исполнять решения российских арбитражных судов, касающиеся компаний из стран Евросоюза.

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