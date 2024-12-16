Видео Жители Огре обеспокоены поведением попрошайки на улице

Местные рассказывают, что часто он тратит полученную милостыню на алкоголь. В общественных местах его нередко видят в грязной и плохо пахнущей одежде. Кроме того, он иногда снимает штаны на глазах у людей и справляет естественные потребности.

Команде Bez Tabu удалось поговорить с этим мужчиной. Он сразу воспользовался возможностью и попросил у журналистов денег, объяснив, что хочет есть.

Журналисты выяснили, что у него есть довольно просторная квартира в Огре, но соседям сложно мириться с его образом жизни.

Представитель самоуправления Огре Патрик Грива рассказал, что за пожилым мужчиной "в пределах возможного" ухаживает его сын. Он убирает в квартире, доставляет еду, общается с учреждениями по поводу поведения отца и много лет пытается улучшить его условия жизни.

В самоуправлении выразили обеспокоенность тем, что у мужчины, возможно, есть проблемы с психическим здоровьем. Ему предлагали социальную помощь, но он от нее отказывается.

Подробнее смотрите в сюжете!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!