На улицах Огре уже много лет жителей беспокоит пожилой мужчина, который раньше работал полицейским и не стесняется попрошайничать. Как сообщает программа Bez Tabu, одни жители испытывают к нему неприязнь, а другие беспокоятся о его благополучии.
Видео ⟩ Жители Огре обеспокоены поведением попрошайки на улице
Местные рассказывают, что часто он тратит полученную милостыню на алкоголь. В общественных местах его нередко видят в грязной и плохо пахнущей одежде. Кроме того, он иногда снимает штаны на глазах у людей и справляет естественные потребности.
Команде Bez Tabu удалось поговорить с этим мужчиной. Он сразу воспользовался возможностью и попросил у журналистов денег, объяснив, что хочет есть.
Журналисты выяснили, что у него есть довольно просторная квартира в Огре, но соседям сложно мириться с его образом жизни.
Представитель самоуправления Огре Патрик Грива рассказал, что за пожилым мужчиной "в пределах возможного" ухаживает его сын. Он убирает в квартире, доставляет еду, общается с учреждениями по поводу поведения отца и много лет пытается улучшить его условия жизни.
В самоуправлении выразили обеспокоенность тем, что у мужчины, возможно, есть проблемы с психическим здоровьем. Ему предлагали социальную помощь, но он от нее отказывается.
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Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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