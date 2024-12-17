В понедельник, 9 декабря, у Бронзового солдата на Военном кладбище в Таллинне появился букет, украшенный лентой в цветах российского триколора - его доставило туда посольство Российской Федерации. Полиция начала производство о проступке, однако привлечь дипломатов к ответственности вряд ли удастся, сообщает Rus.Postimees.
Для абонентов
Российский триколор у Бронзового солдата: к чему приведет полицейское расследование?
Человек, сообщивший о провокационном букете журналистам Postimees, сам снял его с памятника и сфотографировал, прежде чем выбросить в мусорный контейнер.
Ключевые слова
- политика
- Россия
- полиция
- военное кладбище
- Эстония
- бронзовый солдат
- Таллинн
- флаг
- Посольство России
- юрист
- символика
- российские дипломаты
- дипломаты
- департамент полиции и погранохраны
- иммунитет
- евгений криштафович
- посольство россии в таллинне
- дипломатические отношения
- российский флаг
- враждебная символика
- запрещенная символика
- война в Украине