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Российский триколор у Бронзового солдата: к чему приведет полицейское расследование?

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В понедельник, 9 декабря, у Бронзового солдата на Военном кладбище в Таллинне появился букет, украшенный лентой в цветах российского триколора - его доставило туда посольство Российской Федерации. Полиция начала производство о проступке, однако привлечь дипломатов к ответственности вряд ли удастся, сообщает Rus.Postimees.

Человек, сообщивший о провокационном букете журналистам Postimees, сам снял его с памятника и сфотографировал, прежде чем выбросить в мусорный контейнер.

Известно, что букет с лентой в цветах российского флага на Военное кладбище в Таллинне доставило посольство Российской Федерации.

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