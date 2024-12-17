Латвийский баскетбольный союз подтвердил смерть баскетболиста Янис Тиммы

В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании "Лига Ставок" за клуб "Аликсон".

Тимма, который первую игру в сборной провел в 2014 году, в форме сборной Латвии провел 35 официальных матчей, набрав 388 очков, а всего баскетболист принял участие в 56 матчах сборной Латвии, набрав 513 очков.

Выступление в России, которая развязала войну в Украине, означало, что дверь в сборную Латвии для Тиммы закрыта.

За свою карьеру Тимма провел 56 матчей за сборную Латвии, набирая в среднем 9,2 очка.

В начале своей баскетбольной карьеры Тимма представлял латвийские команды ASK Riga, ASK/Juniors, Liepājas lauvas, Ventspils и VEF Riga.

В дальнейшем Тимма выступал за различные зарубежные клубы, в том числе за три российские команды - петербургский "Зенит", подмосковные "Химки" и казанский "Уникс".

Тимма также выступал за "Виторию Баконию" (Испания), "Истанбул Дарушафаку" (Турция), "Пирей Олимпиакос" (Греция), "Умакао Грисес" (Пуэрто-Рико), "Сантьяго де Кампостела Обрадойро" (Испания) и "Лейкленд Мэджик" (США).

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