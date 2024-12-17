Латвийский баскетболист Янис Тимма скончался в возрасте 32 лет, подтвердил Латвийский баскетбольный союз (ЛБС).
Латвийский баскетбольный союз подтвердил смерть баскетболиста Янис Тиммы
32 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Latvijas vīriešu basketbola valstvienības spēlētājs Jānis Timma.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) December 17, 2024
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Timma savā karjerā pārstāvējis Latvijas jaunatnes izlases, U18 komandas sastāvā 2010. gadā izcīnījis Eiropas junioru čempionāta bronzas… pic.twitter.com/KEp0ATdjac
Российские СМИ сообщают, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде в центре Москвы. В свою очередь "Медуза" сообщила, что российские агентства ТАСС и РИА "Новости" подтвердили самоубийство Тиммы.
"Чемпионат" отмечает, что тело было обнаружено в бизнес-отеле.
По информации Telegram-канала 112, рядом с телом спортсмена находился телефон, на заставке которого был номер его бывшей жены певицы Анны Седоковой и просьба позвонить ей.
По информации Baza, незадолго до своей смерти Тимма опубликовал в Instagram сториз с поздравлением Седоковой с днем рождения. Седокова и Тимма были женаты около четырех лет, но в октябре певица подала на развод. По словам близких, он очень тяжело переживал расставание с 42-летней певицей и регулярно публиковал депрессивные сториз.
В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании "Лига Ставок" за клуб "Аликсон".
Тимма, который первую игру в сборной провел в 2014 году, в форме сборной Латвии провел 35 официальных матчей, набрав 388 очков, а всего баскетболист принял участие в 56 матчах сборной Латвии, набрав 513 очков.
Выступление в России, которая развязала войну в Украине, означало, что дверь в сборную Латвии для Тиммы закрыта.
За свою карьеру Тимма провел 56 матчей за сборную Латвии, набирая в среднем 9,2 очка.
В начале своей баскетбольной карьеры Тимма представлял латвийские команды ASK Riga, ASK/Juniors, Liepājas lauvas, Ventspils и VEF Riga.
В дальнейшем Тимма выступал за различные зарубежные клубы, в том числе за три российские команды - петербургский "Зенит", подмосковные "Химки" и казанский "Уникс".
Тимма также выступал за "Виторию Баконию" (Испания), "Истанбул Дарушафаку" (Турция), "Пирей Олимпиакос" (Греция), "Умакао Грисес" (Пуэрто-Рико), "Сантьяго де Кампостела Обрадойро" (Испания) и "Лейкленд Мэджик" (США).
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