12 европейских стран договорились о сдерживании российского теневого флота

Россия использует свой теневой флот, чтобы обойти санкции и смягчить их воздействие на свою экономику. Двенадцать стран договорились пресекать и сдерживать деятельность российского теневого флота, чтобы предотвращать незаконные операции и увеличить для России затраты на ведение войны, сообщили в пресс-служба эстонского правительства.

По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, теневой флот России представляет угрозу для безопасности, экономики и окружающей среды Европы.

"Те, кто решил действовать в тени, должны принять последствия. Мы предпринимаем согласованные шаги для сдерживания теневого флота России и предотвращения попыток обойти санкции", - заявил Михал.

Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония поручат регулирующим судоходство органам требовать от подозреваемых теневых судов предоставления соответствующих страховых свидетельств при прохождении Ла-Манша, пролива Большой Бельт, Эресунн между Данией и Швецией и Финского залива. Информация, собранная странами-участницами, включая сведения о судах, которые решили не отвечать на запросы, будет оцениваться совместно.

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