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ЕС вводит новые санкции против "теневого флота" России (1)

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Танкер. Иллюстративное фото
Танкер. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

11 декабря страны Европейского союза согласовали новый пакет санкций против России, нацеленный на борьбу с так называемым "теневым флотом" танкеров. Эти суда используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов, обходя ранее введенные ограничения, сообщает LETA.

Санкции ЕС запрещают почти 50 танкерам перевозить российскую нефть и нефтепродукты из портов Евросоюза. Также этим судам запрещено пользоваться услугами европейских компаний.

Эти меры стали продолжением санкций, введенных в июне, когда ЕС включил в свой черный список более 20 судов.

Россия систематически использует танкеры, которые не принадлежат западным судоходным компаниям и не застрахованы в европейских или американских страховых организациях. Это позволяет обходить ценовые ограничения на экспорт нефти в третьи страны, установленные Западом.

Эксперты предупреждают, что такие суда представляют серьезные риски. Многие из них устарели, имеют технические проблемы и зачастую не используют автоматические системы идентификации, что делает их эксплуатацию опасной как для судоходства, так и для экологии.

На протяжении нескольких месяцев соседи России настаивали на ужесточении мер против владельцев, операторов и страховщиков танкеров, связанных с "теневым флотом". Новый пакет санкций направлен на сокращение возможностей России обходить ограничения и поддерживать экспорт своих энергоносителей.

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