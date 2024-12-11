Санкции ЕС запрещают почти 50 танкерам перевозить российскую нефть и нефтепродукты из портов Евросоюза. Также этим судам запрещено пользоваться услугами европейских компаний.

Эти меры стали продолжением санкций, введенных в июне, когда ЕС включил в свой черный список более 20 судов.

Россия систематически использует танкеры, которые не принадлежат западным судоходным компаниям и не застрахованы в европейских или американских страховых организациях. Это позволяет обходить ценовые ограничения на экспорт нефти в третьи страны, установленные Западом.

Эксперты предупреждают, что такие суда представляют серьезные риски. Многие из них устарели, имеют технические проблемы и зачастую не используют автоматические системы идентификации, что делает их эксплуатацию опасной как для судоходства, так и для экологии.

На протяжении нескольких месяцев соседи России настаивали на ужесточении мер против владельцев, операторов и страховщиков танкеров, связанных с "теневым флотом". Новый пакет санкций направлен на сокращение возможностей России обходить ограничения и поддерживать экспорт своих энергоносителей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!