Великобритания установила новые санкции для "теневого флота" России, сообщил британский МИД.
Великобритания установила новые санкции для "теневого флота" России
"Установленные сегодня санкции направлены против 20 судов теневого флота, перевозящих нелегальную российскую нефть, в том числе против Ocean Faye, Andaman Skie s и Mianzima, каждый из которых в 2024 году перевозил более четырех миллионов баррелей российской нефти", - говорится в сообщении ведомства.
Великобритания в настоящее время ввела санкции на более чем 100 судов, используемых для перевозки российских энергоресурсов, в том числе 93 нефтяных танкера.
Кораблям "теневого флота" запрещено заходить в порты Великобритании, и они не смогут получить доступ к ведущим британским морским услугам.
Лондон считает, что из-за санкций многие корабли по всему миру вынуждены оставаться вне портов, не имея возможности "продолжать вливать деньги в военную кассу Путина".
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