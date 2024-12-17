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Великобритания установила новые санкции для "теневого флота" России

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Танкер. Иллюстративное фото
Танкер. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Великобритания установила новые санкции для "теневого флота" России, сообщил британский МИД.

"Установленные сегодня санкции направлены против 20 судов теневого флота, перевозящих нелегальную российскую нефть, в том числе против Ocean Faye, Andaman Skie s и Mianzima, каждый из которых в 2024 году перевозил более четырех миллионов баррелей российской нефти", - говорится в сообщении ведомства.

Великобритания в настоящее время ввела санкции на более чем 100 судов, используемых для перевозки российских энергоресурсов, в том числе 93 нефтяных танкера.

Кораблям "теневого флота" запрещено заходить в порты Великобритании, и они не смогут получить доступ к ведущим британским морским услугам.

Лондон считает, что из-за санкций многие корабли по всему миру вынуждены оставаться вне портов, не имея возможности "продолжать вливать деньги в военную кассу Путина".

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