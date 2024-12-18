В Латвии не зарегистрирован вирус Oropouche, сообщает SPKC

Oropouche - зоонозное заболевание, вызываемое вирусом. В странах Евросоюза (ЕС) в июне-июле 2024 года впервые зарегистрированы завозные случаи заболевания вирусом Oropouche, связанные с поездками на Кубу или в Бразилию.

Вирус передается людям в основном через укусы зараженных грызунов, также он может передаваться некоторыми видами комаров.

Основной переносчик, комар Culicoides paraensis, широко распространен в Америке, но не встречается в Европе. По данным SPKC, до сих пор недостаточно данных о том, могут ли европейские виды комаров передавать вирус.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что риск заражения человека вирусом в Европейской экономической зоне очень низок, в том числе и в Латвии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что вирус обнаружен преимущественно в Южной Америке и странах Карибского бассейна.

В этом году было зарегистрировано увеличение числа случаев заболевания в районах его распространения, в том числе в тех регионах, где ранее он не был обнаружен.

Заболевания были зарегистрированы в семи странах Латинской Америки и Карибского бассейна: Бразилии, Боливии, Колумбии, Кубе, Гайане, Перу и Доминиканской Республике.

В SPKC пояснили, что это вирусное заболевание может проявляться в виде острой лихорадки с головной болью, тошнотой, рвотой, болью в мышцах и суставах, иногда с более тяжелыми симптомами. Прогноз выздоровления хороший, летальные исходы встречаются крайне редко.

По данным SPKC, вакцин или конкретных лекарств для лечения этого заболевания не существует.

Прямая передача вируса от человека к человеку пока не зарегистрирована, рассказали эксперты.

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