Жители не должны бояться оказывать первую помощь ближним, - призвала в интервью программе "900 секунд" руководитель оперативного центра Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Райта Кришьяне.
NMPD призывает жителей не бояться оказывать первую помощь
Она призналась, что очень часто случаются ситуации, когда человек, ожидая приезда медиков, боится оказать помощь пострадавшему. Кришьяне напомнила, что до прибытия бригады звонивший может получить совет, как действовать в конкретной ситуации.
"Это взаимодействие очень много значит", - подчеркнула она.
Кришьяне также призвала жителей совершенствовать свои знания по оказанию первой помощи. По ее словам, эти навыки не очень хорошо развиты у жителей Латвии.
Представитель NMPD также призвала жителей готовиться к предстоящим длительным праздникам, напомнив, что семейные врачи и аптеки могут работать не по обычному графику.
Она также призвала жителей быть осторожными, подчеркнув, что особенно много травм обычно происходит во время празднования Нового года.
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