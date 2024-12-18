Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинская армия не сможет своими силами вернуть Крым и Донбасс, оккупированные Россией.
В интервью, опубликованном во вторник, 18 декабря, во французской газете Le Parisien, на вопрос, на какие компромиссы он готов пойти ради прекращения войны и готов ли Киев хотя бы временно отказаться от Крыма или Донбасса, Зеленский ответил: "Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать".
"Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - добавил президент Украины.
На вопрос, готов ли Зеленский сесть за один стол переговоров с Путиным, он ответил: "Важно не то, кто сидит напротив. Важно, в каком состоянии вы находитесь, когда ведете переговоры. Я не думаю, что мы находимся в слабой позиции, но и в сильной мы тоже не находимся. Будем ли мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского союза? Да, в будущем, но когда?".
"Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части света. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план -называйте как хотите. Тогда мы сможем представить его Путину или, в более широком смысле, россиянам", - отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что ни один мировой лидер "не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины".
"Мы никому не делегировали эти полномочия. Мы - жертвы", - напомнил Зеленский.
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