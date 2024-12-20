Пт, 20.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

Исполни желание! "Танцевать как раньше!" Алексей и Светлана нашли друг друга 20 лет назад и не расстаются

CopyMessenger Telegram Whatsapp

Алексей и Светлана познакомились 7 июня 2002 года, когда ему было 57 лет, а ей - 46. "В тот день мы танцевали допоздна", - вспоминает Светлана. Теперь, 22 с половиной года спустя, Алексей прикован к постели и не всегда вспоминает имя своей возлюбленной. Но всегда хочет быть рядом и обожает целоваться.

У Светланы уже была дочь, а у Алексея сын, когда их познакомила общая подруга. Они встретились в ресторане с живой музыкой и влюбились.

"Мускулы у него были "во!", - показывает фотографии Светлана. - Он всегда спортом любил заниматься, через день в фитнес-клуб ходил. Во время пандемии дома занимался на тренажерах".

Сейчас Алексей лежит на специальной кровати и не может встать. Ему поставлено несколько диагнозов, в том числе - "деменция".

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти