Исполни желание! "Танцевать как раньше!" Алексей и Светлана нашли друг друга 20 лет назад и не расстаются

Алексей и Светлана познакомились 7 июня 2002 года, когда ему было 57 лет, а ей - 46. "В тот день мы танцевали допоздна", - вспоминает Светлана. Теперь, 22 с половиной года спустя, Алексей прикован к постели и не всегда вспоминает имя своей возлюбленной. Но всегда хочет быть рядом и обожает целоваться.