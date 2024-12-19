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ВИДЕО В Ростовской области пожар на НПЗ после атаки украинских дронов

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Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Утром 19 декабря на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске, Ростовская область, произошел крупный пожар. Причиной стала атака украинских беспилотников, сообщают российские СМИ и представители местных властей.

Местные Telegram-каналы всю ночь публиковали кадры пожара, охватившего завод. Очевидцы рассказывали, что слышали десятки взрывов. По их словам, это могли быть как удары дронов, так и срабатывание противовоздушной обороны.

Завод в Новошахтинске подвергается атаке уже в четвертый раз. В ноябре сообщалось, что предприятие функционирует лишь на 50% мощности.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ночью регион подвергся атаке. По его словам, украинские силы использовали более 30 дронов и три ракеты.

Согласно сообщениям российских ведомств и пропаганды, противовоздушная оборона смогла отразить удары в таких населенных пунктах, как Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск. Однако в результате одного из нападений пострадал человек.

Видео: горящая НПЗ в Новошахтинске

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