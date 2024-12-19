ВИДЕО В Ростовской области пожар на НПЗ после атаки украинских дронов

Местные Telegram-каналы всю ночь публиковали кадры пожара, охватившего завод. Очевидцы рассказывали, что слышали десятки взрывов. По их словам, это могли быть как удары дронов, так и срабатывание противовоздушной обороны.

Завод в Новошахтинске подвергается атаке уже в четвертый раз. В ноябре сообщалось, что предприятие функционирует лишь на 50% мощности.

Drones attacked the refinery in Novoshakhtinsk, Rostov region, russian Federation.



This is the fourth attack on this refinery. In November, mass media announced that the plant was only 50% operational. pic.twitter.com/jOf2gh5nKJ — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 19, 2024

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ночью регион подвергся атаке. По его словам, украинские силы использовали более 30 дронов и три ракеты.

Согласно сообщениям российских ведомств и пропаганды, противовоздушная оборона смогла отразить удары в таких населенных пунктах, как Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск. Однако в результате одного из нападений пострадал человек.

Видео: горящая НПЗ в Новошахтинске

With the Russian economy already on its knees, Ukraine takes out another of Putin's oil refineries, Novoshakhtisk with 173,000 barrels/day capacity, the 10th largest in Russia.



Rostov region. pic.twitter.com/ETBSB26FVx — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 19, 2024

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