Утром 19 декабря на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске, Ростовская область, произошел крупный пожар. Причиной стала атака украинских беспилотников, сообщают российские СМИ и представители местных властей.
ВИДЕО ⟩ В Ростовской области пожар на НПЗ после атаки украинских дронов
Местные Telegram-каналы всю ночь публиковали кадры пожара, охватившего завод. Очевидцы рассказывали, что слышали десятки взрывов. По их словам, это могли быть как удары дронов, так и срабатывание противовоздушной обороны.
Завод в Новошахтинске подвергается атаке уже в четвертый раз. В ноябре сообщалось, что предприятие функционирует лишь на 50% мощности.
Drones attacked the refinery in Novoshakhtinsk, Rostov region, russian Federation.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 19, 2024
This is the fourth attack on this refinery. In November, mass media announced that the plant was only 50% operational. pic.twitter.com/jOf2gh5nKJ
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ночью регион подвергся атаке. По его словам, украинские силы использовали более 30 дронов и три ракеты.
Согласно сообщениям российских ведомств и пропаганды, противовоздушная оборона смогла отразить удары в таких населенных пунктах, как Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск. Однако в результате одного из нападений пострадал человек.
Видео: горящая НПЗ в Новошахтинске
With the Russian economy already on its knees, Ukraine takes out another of Putin's oil refineries, Novoshakhtisk with 173,000 barrels/day capacity, the 10th largest in Russia.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 19, 2024
Rostov region. pic.twitter.com/ETBSB26FVx
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