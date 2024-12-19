ВИДЕО Погоня за нетрезвым водителем: из Елгавского края в Добельский

Около 18:50 сотрудники Реагирующего отдела Южземгальского участка совместно с курсантом Полицейского колледжа заметили автомобиль Audi в Лиелплатонской волости Елгавского края. Водитель вел машину неуверенно, что вызвало подозрения у полицейских. Было принято решение остановить автомобиль.

Полицейские включили проблесковые маячки и звуковой сигнал, а также через громкоговоритель неоднократно потребовали остановиться. Однако водитель проигнорировал все требования и попытался скрыться.

Погоня продолжилась в Добельском крае, в поселке Аугсткалне. В процессе бегства водитель неоднократно превышал скорость, достигая 126 км/ч.

Информация о погоне была передана другим подразделениям полиции, включая батальон специального назначения и Западноземгальский участок. Дополнительные силы присоединились к операции, чтобы остановить нарушителя.

Автомобиль удалось задержать у одного из частных домов в деревне Аматниеки. Полицейские совместно с курсантом колледжа задержали водителя.

Проверка на алкоголь показала, что водитель находился в состоянии сильного опьянения - 2,04 промилле. Кроме того, он управлял автомобилем без водительских прав.

В отношении мужчины начат уголовный процесс. Также возбуждены административные дела за превышение скорости, необоснованный выезд на встречную полосу и попытку скрыться от полиции.

Согласно Закону о дорожном движении, за невыполнение требований сотрудника полиции остановить транспортное средство водителю грозит штраф от 1200 до 2000 евро и лишение водительских прав на срок до пяти лет.

Государственная полиция призывает участников дорожного движения быть ответственными и предотвращать последствия необдуманных действий. Особое внимание уделяется недопустимости вождения в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские также напоминают, что окружающие могут помочь предотвратить такие случаи. Если отговорить человека от управления автомобилем в нетрезвом состоянии не удается, полиция рекомендует сообщать о таких инцидентах по телефону 110.

Видео: погоня и задержание

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