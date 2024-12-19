KNAB закрыл дело о крупных закупках продовольствия в армии

KNAB подчеркивает, что тендерный договор так и не был оплачен, а государство не понесло финансовых потерь. Это стало основанием для прекращения уголовного дела.

Вместе с тем в ходе расследования выяснилось, что один из советников бывшего министра обороны указал ложные сведения в декларации, не задекларировав покупку автомобиля. За это он привлекся к ответственности, признав вину и заплатив штраф в размере 3500 евро.

Информация о возможных административных нарушениях была передана Бюро надзора за закупками (IUB). IUB привлек к административной ответственности шесть человек.

KNAB также напомнил о внесенных летом 2023 года изменениях в Уголовный закон. Эти изменения ужесточают ответственность за злоупотребления служебным положением в государственных закупках. Поправки позволяют привлекать к ответственности должностных лиц за действия, направленные на предоставление необоснованных преимуществ одному из участников тендера.

Компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое, в декабре 2022 года выиграла пятилетний контракт на поставку продовольствия для НВС на сумму 220 миллионов евро. Однако летом 2023 года договор был расторгнут после публичного скандала.

Фигурантами дела являлись бывший глава тендерной комиссии Эрик Эзериньш, два советника экс-министра обороны и исполнительный директор Zītari LZ Юрис Зелтиньш. Двое подозреваемых скончались в 2023 году.

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