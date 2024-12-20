Ходорковский: "Война России и НАТО - это реально"

По мнению Ходорковского, НАТО за последние три года сделало всё, чтобы продемонстрировать, что они слабые и ни на что негодные военные противники.

На вопрос журналиста Вадима Радионова, возможна ли война между Россией и НАТО, российский оппозиционер ответил:

"К глубокому сожалению, это реально. В той политической ситуации, в которой окажется Путин после окончания этого раунда противостояния, на него будут оказывать давление те люди, которые стали бенифициарами этой войны. Одним из аргументов будет: "Ну вы же видите, НАТО - это никчёмная организация, оно обязательно испугается, если мы будем действовать "по-умному".

Сначала аккуратненько отцепим что-нибудь от балтийских стран, потом аккуратненько что-нибудь сделаем в Польше, а они всё это будут тихо воспринимать". Это же было уже в европейской истории. Гитлер себя вёл ровно так же и до определённого момента был вполне себе успешен.

По мнению Михаила Ходорковского, сейчас Европе предстоит принять для себя тяжёлое решение.

"Либо расходовать очень существенные деньги, речь идёт приблизительно о 4% ВВП. Не 2%, а именно 4%. Для того, чтобы потраченные на это деньги оказались бесполезно потраченными. То есть чтобы это оружие в конечном итоге было выброшено. Или не тратить эти 4% ВВП, но тогда с высокой степенью вероятности оказаться жертвой агрессии. Такой выбор, на мой взгляд, стоит на сегодняшний день перед европейскими странами. Какой выбор они сделают, это мы увидим", - заявил российский оппозиционер.

Видео: Интервью Михаила Ходорковского

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