От редкой болезни умер 22-летний люксембургский принц Фредерик

Принц Фредерик​ скончался 1 марта в Париже, о чем его семья сообщила на сайте Фонда POLG, основанного Фредериком в 2022 году. Заболеванием он страдал с детства, поскольку родился с ним, но диагноз ему поставили в 14 лет.



"Последние несколько дней он едва мог говорить, поэтому ясность этих слов была столь же поразительна, как и глубина серьезности момента", - написал принц Роберт. "Ответ был очень прост, и он слышал его так много раз... Но в этот момент ему нужно было подтверждение того, что он сделал все, что мог, за свою короткую и прекрасную жизнь и что теперь он может отправляться дальше".



Юного принца описывали как человека с "ненасытной жаждой жизни". По словам отца, он изучал итальянский язык и был большим поклонником американской версии сериала "Офис", которую посмотрел более 10 раз.