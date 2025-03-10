Зарубежные СМИ сообщают, что принц Люксембурга Фредерик умер после долгой борьбы с редким генетическим заболеванием, известным как митохондриальная болезнь POLG. Ему было всего 22 года.
От редкой болезни умер 22-летний люксембургский принц Фредерик
Принц Фредерик скончался 1 марта в Париже, о чем его семья сообщила на сайте Фонда POLG, основанного Фредериком в 2022 году. Заболеванием он страдал с детства, поскольку родился с ним, но диагноз ему поставили в 14 лет.
"С тяжелым сердцем мы с женой хотели бы сообщить вам о кончине нашего сына, основателя и креативного директора Фонда POLG Фредерика", - написал его отец, принц Роберт Люксембургский.
POLG - это генетическое митохондриальное заболевание, которое лишает клетки организма энергии, что, в свою очередь, приводит к прогрессирующей полиорганной дисфункции и недостаточности. Болезнь неизлечима.
Одна из последних фраз юноши была: "Папа, ты гордишься мною?" - рассказал принц Роберт телеканалу CBS NEWS.
"Последние несколько дней он едва мог говорить, поэтому ясность этих слов была столь же поразительна, как и глубина серьезности момента", - написал принц Роберт. "Ответ был очень прост, и он слышал его так много раз... Но в этот момент ему нужно было подтверждение того, что он сделал все, что мог, за свою короткую и прекрасную жизнь и что теперь он может отправляться дальше".
Юного принца описывали как человека с "ненасытной жаждой жизни". По словам отца, он изучал итальянский язык и был большим поклонником американской версии сериала "Офис", которую посмотрел более 10 раз.
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