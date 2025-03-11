Фото Laima представила новый дизайн

Как заявили в компании, разработка и внедрение новой "визуальной идентичности" заняли более года, ведь изменению дизайна упаковки предшествовало глубокое исследование рынка, а также выявление исторических элементов торговой марки.

Представители Orkla Latvija подчеркивают, что новая упаковка сохраняет характерные элементы бренда - красный цвет, круглый логотип и сбалансированные линии. При этом дизайн стал более структурированным и понятным, обеспечивая узнаваемость продукции на полках магазинов.



Зефир в новой дизайнерской упаковке уже можно найти в магазинах по всей Латвии. Остальные товары с новым дизайном появятся в продаже постепенно в течение ближайших месяцев.

Orkla Latvija входит в состав норвежского концерна Orkla и развивает в Латвии бренды Laima, Selga, Staburadze, Ādažu Čipsi, Spilva, Gutta, Latplanta и другие.

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