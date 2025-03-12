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"Казалось, меня разыгрывают": Латвийский певец о разогреве у Scorpions

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11 июня в Xiaomi Arēna в рамках концертного тура в честь своего 60-летия выступят легендарные Scorpions, а вот специальным гостем станет 27-летний латвийский певец Микс Галвановскис. "Мне не казалось это правдой. Казалось, что меня разыгрывают", - признался он в разговоре с TVNET+.

Микс Галвановскис - латвийский певец и автор песен, чья харизма и имидж привнесли новое дыхание в латвийскую рок-музыку.

Музыкальную карьеру Микс начал в 2015 году в группе Ne Citu Rīt, а в 2016 году стал выступать сольно.

В 15 лет с песнями Scorpions Мика познакомил отец. Он сразу влюбился в эту музыку. "Я слушаю их альбомы уже много лет, и это одна из моих любимых групп. Девять лет назад у меня была возможность увидеть их на сцене "Арена Рига", и я даже представить себе не мог, что настанет день, когда я смогу выступить у них на разогреве", - признался латвийский музыкант.

"Несколько месяцев назад вариант выступить вместе прозвучал как предложение, что моя кандидатура будет выдвинута, но даже тогда это казалось суперневозможным. А спустя несколько месяцев меня

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