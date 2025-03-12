"Казалось, меня разыгрывают": Латвийский певец о разогреве у Scorpions

В 15 лет с песнями Scorpions Мика познакомил отец. Он сразу влюбился в эту музыку. "Я слушаю их альбомы уже много лет, и это одна из моих любимых групп. Девять лет назад у меня была возможность увидеть их на сцене "Арена Рига", и я даже представить себе не мог, что настанет день, когда я смогу выступить у них на разогреве", - признался латвийский музыкант.