11 июня в Xiaomi Arēna в рамках концертного тура в честь своего 60-летия выступят легендарные Scorpions, а вот специальным гостем станет 27-летний латвийский певец Микс Галвановскис. "Мне не казалось это правдой. Казалось, что меня разыгрывают", - признался он в разговоре с TVNET+.
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"Казалось, меня разыгрывают": Латвийский певец о разогреве у Scorpions
Микс Галвановскис - латвийский певец и автор песен, чья харизма и имидж привнесли новое дыхание в латвийскую рок-музыку.
Музыкальную карьеру Микс начал в 2015 году в группе Ne Citu Rīt, а в 2016 году стал выступать сольно.
В 15 лет с песнями Scorpions Мика познакомил отец. Он сразу влюбился в эту музыку. "Я слушаю их альбомы уже много лет, и это одна из моих любимых групп. Девять лет назад у меня была возможность увидеть их на сцене "Арена Рига", и я даже представить себе не мог, что настанет день, когда я смогу выступить у них на разогреве", - признался латвийский музыкант.