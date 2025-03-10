Сотрудница полиции США снялась в пикантном видео

Сотрудница полиции Нью-Йорка Мелисса Меркадо снялась в пикантном клипе Doin That рэпера S-Quir, танцуя в стрингах и бюстгальтере. Рэпер якобы нанял Меркадо через кастинговое агентство и не знал, что она является офицером полиции. Видео вызвало возмущение в полицейских кругах.

NYPD Melissa Mercado is currently facing backlash for pole dancing in a music video and now the 7 year detective could possibly lose her job 👀

pic.twitter.com/LuicdkMYie — Daily Loud (@DailyLoud) March 6, 2025



На видео видно, как женщина исполняет танец пред рэпером, однако ее имя не упоминается, и нет никаких признаков, что указывало бы на ее должность в полиции. Отставной руководитель подразделения, где служит Меркадо Майкл Осгуд заявил, что такое поведение особенно неприемлемо для следователя, работающего с жертвами сексуальных преступлений. "Я считаю, что такое поведение недопустимо для сотрудника полиции", — сказал он. "Если вы занимаетесь расследованием дел о сексе, это аморально".

А бывший полицейский и адвокат Эрик Сандерс выразил мнение, что Меркадо следует привлечь к дисциплинарной ответственности: "То, что она сделала, противоречит ценностям полицейского. Полицейская служба — это почетная профессия, и она должна выглядеть достойно".



Меркадо, которая в социальных сетях называет себя Honeybee, работала детективом в специальном отделе по работе с жертвами преступлений в Бронксе и зарабатывала а 144 000 долларов в год. Она поступила на службу в 2018 году.

После появления в клипе S-Quire интерес к Меркадо, как к танцовщице, проявили и другие рэп-исполнителей.



Хотя рэпер S-Quire выпустил клип Doin That еще в начале февраля, просмотры резко возросли после того, как стало известно об участии в съемках офицера полиции. Ролик собрал уже свыше 1,8 млн просмотров.



Сама Меркадо не дала комментарий изданию The Post.

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