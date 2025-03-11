Режиссер последнего фильма о Бонде приглашает на свою выставку в Риге

Кэри Джоджи Фукунага - один из самых амбициозных мастеров современного кино, известный по фильмам "Не время умирать" (Джеймс Бонд), сериалу "Настоящий детектив", а также удостоенному премии "Оскар" проекту Victoria para chino.

Проект Lyuta vesna - Lost Spring был создан в 2022 году, когда режиссер работал волонтером в Украине. Именно там он запечатлел кадры, которые составили основу этой выставки. Впервые проект был показан в Leica Gallery Madrid в 2023 году. В своих фотографиях Фукунага исследует контрасты между утратой и восстановлением, демонстрируя, как даже в самые тяжелые времена можно найти свет и человечность.

Важной частью выставки станет видеоработа Татьяны Малиновской "Тишина", представленная CityX Foundation и Харьковской муниципальной галереей. Татьяна Малиновская - одна из ведущих украинских художниц, которая развивала свои contemporary art практики начиная с Харьковского фестиваля NonStopMedia (2003).

CityX Foundation сотрудничает с ней в рамках программ поддержки украинских художников, и в 2025 году работы Малиновской были представлены на художественной ярмарке Zona Maco в Мехико.

Видео "Тишина" впервые было показано в Харькове в феврале 2022 года – за несколько дней до войны, в 2023-м демонстрировалось на выставках в Польше. Этот видеопроект - о губах и молчании, передающих нежность, тревогу и стремление к диалогу. Работа олицетворяет силу женщины, ее терпение и любовь, особенно в военное время, когда эти качества становятся источником надежды.

Открытие выставки состоится 15 марта 2025 года в новом пространстве CUT ART, расположенном в проекте HOFT по адресу: ул. Стрелниеку, 5.

В день открытия галерея будет работать с 15:00 до 18:00. Выставка Lyuta vesna - Lost Spring продлится до 2 мая 2025 года. Она проходит в сотрудничестве с благотворительной организацией Choose Love.

Благотворительная организация Choose Love - это глобальное движение, воплощающее сострадание в жизнь, предоставляющее все необходимое: от спасательных поисково-спасательных лодок до продуктов питания и юридической помощи.

Фото: Пресс-фото

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