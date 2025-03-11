11 августа в 19:30 в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале состоится двухчасовой концерт группы Splean ("Сплин") со специальной программой Unplugged.
В Юрмале группа Splean представит уникальную программу
Splean Unplugged - особый формат концерта, в котором музыканты исполнят свои хиты в акустической версии, добавив аккомпанемент струнного квартета, что придает звучанию группы изысканность и эмоциональную глубину.
В концертной программе прозвучат самые популярные песни коллектива, среди которых "Выхода нет", "Романс", "Оркестр", "Линия жизни", "Мое сердце" и другие. Акустические версии создадут теплую атмосферу, позволяя слушателям вновь пережить приятные эмоции под любимые мелодии.
Программа Unplugged - это возможность услышать музыку Splean в новой форме, сохранив ее мощь и трогательное звучание.
Концерт в "Дзинтари" станет настоящим подарком как для поклонников группы, так и для всех любителей качественной живой музыки. Уютная атмосфера зала, неповторимый звук и подлинное исполнение сделают этот вечер теплым и поистине незабываемым.
Приглашаем всех любителей живой музыки окунуться в художественное удовольствие и насладиться великолепным звучанием Splean!
Видео: Splean - "Мое сердце"
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