В Юрмале группа Splean представит уникальную программу

Splean Unplugged - особый формат концерта, в котором музыканты исполнят свои хиты в акустической версии, добавив аккомпанемент струнного квартета, что придает звучанию группы изысканность и эмоциональную глубину.

В концертной программе прозвучат самые популярные песни коллектива, среди которых "Выхода нет", "Романс", "Оркестр", "Линия жизни", "Мое сердце" и другие. Акустические версии создадут теплую атмосферу, позволяя слушателям вновь пережить приятные эмоции под любимые мелодии.

Группа "Сплин" в Таллинне, 05.10.2018 Фото: Konstantin Sednev

Программа Unplugged - это возможность услышать музыку Splean в новой форме, сохранив ее мощь и трогательное звучание.

Концерт в "Дзинтари" станет настоящим подарком как для поклонников группы, так и для всех любителей качественной живой музыки. Уютная атмосфера зала, неповторимый звук и подлинное исполнение сделают этот вечер теплым и поистине незабываемым.

Приглашаем всех любителей живой музыки окунуться в художественное удовольствие и насладиться великолепным звучанием Splean!

Видео: Splean - "Мое сердце"

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