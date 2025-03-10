Легендарная рок-группа Scorpions 11 июня выступит в Риге в Xiaomi Arēnā в рамках юбилейного концертного тура в честь своего 60-летия. Специальным гостем будет латвийский певец Микс Галвановскис.
На разогреве у легендарных Scorpions в Риге выступит латвийский певец
Микс Галвановскис — латвийский певец и автор песен, чья харизма и яркий имидж привнесли новое дыхание в латвийскую рок-музыку. Он стал широко известен после выступления на конкурсе LTV Supernova в 2022 году с песней I am Just a Sinner, его более поздние песни Par savu zemi saukt и Stulbā sirdsapziņa также понравились публике.
"Помню, как мой отец познакомило меня с их песнями в возрасте 15 лет, и я сразу же влюбился в их музыку. Я слушаю их альбомы уже много лет и это одна из моих любимых групп. Девять лет назад у меня была возможность увидеть их на сцене "Арены Рига", и я даже представить себе не мог, что настанет день, когда я смогу выступить у них на "разогреве". Когда я об это узнал, я был в восторге - это действительно мечта, которая казалась невыполнимой", - говорит латвийский музыкант.
Scorpions по праву считается одной из самых известных немецких рок-групп в истории, пик славы которой пришелся на 80-е годы. Их звукозаписи были проданы тиражом более 120 миллионов экземпляров, и всего группа дала более 5000 концертов по всему миру.
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