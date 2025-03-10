На разогреве у легендарных Scorpions в Риге выступит латвийский певец

"Помню, как мой отец познакомило меня с их песнями в возрасте 15 лет, и я сразу же влюбился в их музыку. Я слушаю их альбомы уже много лет и это одна из моих любимых групп. Девять лет назад у меня была возможность увидеть их на сцене "Арены Рига", и я даже представить себе не мог, что настанет день, когда я смогу выступить у них на "разогреве". Когда я об это узнал, я был в восторге - это действительно мечта, которая казалась невыполнимой", - говорит латвийский музыкант.