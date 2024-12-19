В четверг в здании парламента Абхазии, контролируемой сепаратистами, произошла перестрелка. В результате инцидента был убит один депутат, другой получил ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь самопровозглашенной республики.
По данным российских пропагандистских источников, ссылающихся на местные власти, стрелком оказался также депутат. После нападения он скрылся с места происшествия.
Абхазия провозгласила независимость от Грузии после войны в начале 1990-х годов. В 2008 году, после российско-грузинской войны, Москва "признала" ее независимость, а также независимость другого сепаратистского региона - Южной Осетии.
Оба региона полностью зависят от субсидий Москвы. На их территории размещены российские войска.
Международное сообщество, тем не менее, продолжает признавать Абхазию и Южную Осетию частью территории Грузии.
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