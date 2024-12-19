Режиссер Ивар Звиедрис сообщил на своей странице в Facebook о смерти дочери Анны Розе. Он написал: "Нежная душа не выдержала этого сурового мира".
У режиссера Ивара Звиедриса умерла дочь Анна
В своем посте в Facebook Звиедрис просит окружающих позволить ему провести несколько дней в одиночестве с мыслями о своей ушедшей дочери.
"Какое-то время я хочу провести с Анной. Я знаю, что вы мне сочувствуете, но, пожалуйста, не звоните мне! Я хочу провести время с Анной Розе", - пишет Звиедрис.
У Ивара Звиедриса три дочери, младшая из которых Анна родилась в 2011 году.
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67222922
27722292
116123
Телефон доверия для детей и подростков Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI):
116111 (либо чат)
Служба неотложной медицинской помощи: 113
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