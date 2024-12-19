Прокуратура высказалась о решении Верховного суда по трагедии в Золитуде

Решение было обжаловано в Верховном суде, который на этой неделе отменил решение окружного суда в части приговора Сергету.

ВС отменил приговор окружного суда в части осуждения инженера-строителя Ивара Сергета. ВС отменил это решение по двум причинам.

Во-первых, суд не обосновал, почему из обвинения исключены нарушения, допущенные Сергетом при выполнении обязанностей авторского надзора. Например, инженер не предотвратил использование неподходящих болтов и гаек, не проверил их натяжение и прочность сварных швов.

Во-вторых, окружной суд не объяснил, почему последствия нарушений строительных норм не включают угрозу жизни и здоровью спасателей, оказавшихся под завалами. Суд должен был оценить, вызвала ли необходимость проведения спасательных работ допущенная халатность, и установить связь между этими событиями.

Также отменен оправдательный приговор в отношении эксперта проекта Андриса Гулбиса, руководителя строительных работ компании Re&Re Станислава Кумпиньша, строительного надзорщика Мартиса Драудиньша и бывшего заместителя начальника Рижской строительной инспекции Яниса Балодиса. ВС указал на недостаточную аргументацию окружного суда в части отклонения доказательств, подтверждающих обвинение.

ВС указал, что окружной суд не учел профессиональные обязанности обвиняемых, установленные нормативными актами. Суду следовало более четко обосновать, почему были отклонены доказательства, подтверждающие обвинение.

При этом в отношении других фигурантов уголовного дела приговор остался без изменений.

Теперь дело будет повторно рассмотрено в Рижском окружном суде. Пересмотру подлежат вопросы компенсаций пострадавшим, ареста имущества, прекращения дела в отношении юридических лиц, а также процессуальные расходы на государственную юридическую помощь.

Руководитель общества "Золитуде 21.11." Регина Лочмеле заявила, что решение ВС дает надежду на справедливость. Она выразила сожаление, что процесс затянулся на годы. Лочмеле подчеркнула, что решение ВС впервые указывает на связь между нарушениями строительных норм и гибелью спасателей.

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