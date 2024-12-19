Отмена приговора по трагедии в Золитуде: мнение судьи и родственников жертв

Также отменен оправдательный приговор в отношении эксперта проекта Андриса Гулбиса, руководителя строительных работ компании Re&Re Станислава Кумпиньша, строительного надзорщика Мартиса Драудиньша и бывшего заместителя начальника Рижской строительной инспекции Яниса Балодиса. ВС указал на недостаточную аргументацию окружного суда в части отклонения доказательств, подтверждающих обвинение.

ВС указал, что окружной суд не учел профессиональные обязанности обвиняемых, установленные нормативными актами. Суду следовало более четко обосновать, почему были отклонены доказательства, подтверждающие обвинение.

При этом в отношении других фигурантов уголовного дела приговор остался без изменений.

Теперь дело будет повторно рассмотрено в Рижском окружном суде. Пересмотру подлежат вопросы компенсаций пострадавшим, ареста имущества, прекращения дела в отношении юридических лиц, а также процессуальные расходы на государственную юридическую помощь.

Руководитель общества "Золитуде 21.11." Регина Лочмеле заявила, что решение ВС дает надежду на справедливость. Она выразила сожаление, что процесс затянулся на годы. Лочмеле подчеркнула, что решение ВС впервые указывает на связь между нарушениями строительных норм и гибелью спасателей.

Трагедия в Золитуде произошла в ноябре 2013 года, когда обрушение крыши магазина Maxima унесло жизни 54 человек. Виновным был признан только инженер-строитель Ивар Сергет. Ему назначили шесть с половиной лет тюремного заключения, взыскание 5,5 млн евро компенсации и запрет на работу по профессии сроком на пять лет. Остальные обвиняемые были оправданы.

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