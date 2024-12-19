Рижский окружной суд, рассматривая уголовное дело о трагедии в Золитуде, не учел несколько ключевых причин обрушения крыши магазина. Об этом на пресс-конференции заявил судья Верховного суда (ВС) Айвар Уминскис, комментируя решение об отмене ранее вынесенного приговора.
Отмена приговора по трагедии в Золитуде: мнение судьи и родственников жертв
Уминскис отметил, что приговор окружного суда нельзя назвать полностью ошибочным, но суд недостаточно глубоко оценил обстоятельства. Обрушение крыши могло произойти из-за совокупности факторов, которые не были должным образом рассмотрены.
Судья выразил надежду, что дело будет пересмотрено в максимально короткие сроки, учитывая его значимость для общества.
ВС отменил приговор окружного суда в части осуждения инженера-строителя Ивара Сергета. Он был ранее признан виновным в нарушении строительных норм, повлекшем гибель людей. ВС отменил это решение по двум причинам.
Во-первых, суд не обосновал, почему из обвинения исключены нарушения, допущенные Сергетом при выполнении обязанностей авторского надзора. Например, инженер не предотвратил использование неподходящих болтов и гаек, не проверил их натяжение и прочность сварных швов.
Во-вторых, окружной суд не объяснил, почему последствия нарушений строительных норм не включают угрозу жизни и здоровью спасателей, оказавшихся под завалами. Суд должен был оценить, вызвала ли необходимость проведения спасательных работ допущенная халатность, и установить связь между этими событиями.
Кроме того, окружной суд не учел серьезность совершенных преступлений и причиненный ущерб при назначении наказания. ВС подчеркнул, что нарушения строительных норм имели особую степень общественной опасности, что должно было найти отражение в виде соответствующего наказания.
Также отменен оправдательный приговор в отношении эксперта проекта Андриса Гулбиса, руководителя строительных работ компании Re&Re Станислава Кумпиньша, строительного надзорщика Мартиса Драудиньша и бывшего заместителя начальника Рижской строительной инспекции Яниса Балодиса. ВС указал на недостаточную аргументацию окружного суда в части отклонения доказательств, подтверждающих обвинение.
ВС указал, что окружной суд не учел профессиональные обязанности обвиняемых, установленные нормативными актами. Суду следовало более четко обосновать, почему были отклонены доказательства, подтверждающие обвинение.
При этом в отношении других фигурантов уголовного дела приговор остался без изменений.
Теперь дело будет повторно рассмотрено в Рижском окружном суде. Пересмотру подлежат вопросы компенсаций пострадавшим, ареста имущества, прекращения дела в отношении юридических лиц, а также процессуальные расходы на государственную юридическую помощь.
Руководитель общества "Золитуде 21.11." Регина Лочмеле заявила, что решение ВС дает надежду на справедливость. Она выразила сожаление, что процесс затянулся на годы. Лочмеле подчеркнула, что решение ВС впервые указывает на связь между нарушениями строительных норм и гибелью спасателей.
Трагедия в Золитуде произошла в ноябре 2013 года, когда обрушение крыши магазина Maxima унесло жизни 54 человек. Виновным был признан только инженер-строитель Ивар Сергет. Ему назначили шесть с половиной лет тюремного заключения, взыскание 5,5 млн евро компенсации и запрет на работу по профессии сроком на пять лет. Остальные обвиняемые были оправданы.
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