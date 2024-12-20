"Теневой флот" РФ: как он был создан и почему пока неуязвим

Изначально обсуждались варианты как более низкого, так и более высокого потолка. Украина, например, настаивала и продолжает настаивать на $30 за баррель. В то же время США и ЕС рассматривали более выгодные для России уровни, до $70 за баррель, - лишь бы она не ограничивала поставки, посчитав условия неприемлемыми. $60 за баррель стали своего рода компромиссом. Потолок был установлен на $24 ниже средней цены барреля за предыдущие 12 месяцев.

"Теневой флот" спешит на помощь

Сначала санкции давали результат, близкий к ожидаемому. В январе, феврале и марте 2023 года разница в цене между баррелями Urals и Brent доходила до $30, хотя до войны они стоили почти одинаково. Однако вскоре дисконт стал сокращаться. Впоследствии лишь небольшая часть поставок осуществлялась с соблюдением ценового потолка. Как правило, он не соблюдался, потому что Россия сумела наладить поставки с помощью "теневого флота", который успешно игнорирует ограничения.