Затлерс: кандидатов на должности глав независимых госучреждений должен выдвигать президент

Такое мнение он высказал, когда его попросили прокомментировать провал выборов президента Банка Латвии из-за политических страстей. Бывший президент напомнил, что около 15 лет назад уже было подобное предложение об изменении процедуры отбора кандидатов на высшие профессиональные должности страны, но оно не было принято.

Затлерс отметил, что, например, утверждение Каспара Пуданса на должность командующего Национальными вооруженными силами не обсуждалось, и голосование было почти единогласным, так как кандидата на эту должность выбрал и предложил президент Латвийской Республики.

"Нам нужен нормальный руководитель [Банка Латвии], а не место для самовыражения политиков", - добавил Затлерс.

Он считает, что неудачный процесс отбора кандидатов в президенты Банка Латвии - это "комичный провал политических партий", и в нем виновата не только одна партия. "Кризис возник не на пустом месте. За пять лет работы [Мартиньша] Казакса на посту президента Банка Латвии не было ни одного критического замечания, а в эти дни, когда его выдвинули, не было даже критики", - отметил экс-президент.

Поэтому он делает вывод, что в основе провала выборов президента Банка Латвии лежала глупость или интрига. Позже Затлерс добавил, что с глупостью приходится сталкиваться чаще, чем с изощренными схемами.

Как сообщалось ранее, в четверг Сейм не избрал президента Банка Латвии, поскольку партии правящей коалиции накануне сняли выдвинутые ими кандидатуры Мартиньша Казакса и Рейниса Берзиньша.

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