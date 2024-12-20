Первая жена Яниса Тиммы и мать его сына Сана Оша в социальных сетях поблагодарила всех за поддержку, а также поделилась мыслями о том, что она пережила за последние годы.
"Эти пять лет были кошмаром для всех нас". Первая жена Тиммы присоединилась к словам отца Яниса
Сана Оша написала в сторис своего Instagram: "Спасибо всем за письма с соболезнованиями! Они продолжают приходить, и я хотела бы поблагодарить каждого из вас здесь, если не смогу ответить лично.
Конечно, мне не хорошо и это непросто. Те, кого беспокоит мое самочувствие, должны понимать, что Янис был моим первым мужем и человеком, с которым мы провели вместе девять лет, и у нас есть общий сын".
Она продолжает: "Хочу присоединиться к словам отца Яниса... Эти пять лет были кошмарными для всех нас, нас всех затащили в эту яму. Как бы это ни выглядело со стороны, насколько хорошо у меня шли дела в жизни, но в моей жизни было много стрессов и переживаний. Многим я просто не делилась публично.
В эти дни я была рядом с мамой Яниса, сейчас облегчение, что теперь все в порядке и теперь нужно ждать, пока Янис будет дома. Но у меня впереди разговор с сыном, перед которым у меня скручивается живот и ком в горле, я думаю, что должна сказать ребенку, что папы больше нет.
Я благодарна своему мужу за его большое значение в жизни моего сына, за его заботу о Кристиане и его огромное понимание этой ситуации".
Как сообщалось, близкий друг Тиммы Гатис Лининьш от имени матери спортсмена Аусмы призвал в социальной сети Facebook помочь с репатриацией тела ее сына. Пожертвования были собраны в короткий срок.
Сестра Яниса Тиммы ранее публично поблагодарила множество людей и организаций, добровольно предложивших свою помощь в организационных, юридических и финансовых вопросах по обе стороны границы, в том числе команду второй жены Яниса Анны Седоковой.
Сообщается, что бывшая жена Тиммы, популярная российская певица Анна Седокова, после смерти экс-супруга находится в медицинском учреждении в нестабильном состоянии. Ее представители сообщили СМИ, что певица взяла на себя все расходы, связанные с похоронами Тиммы.
Реакция самой Седоковой вызвала неоднозначное отношение - через несколько часов после того, как стала известна трагическая судьба Тиммы, певица заявила в своих социальных сетях: "Вы просто не представляете, в каком аду я жила последние несколько лет.. Еще позже она поделилась кадрами, сделанными, судя по всему, в медицинском учреждении.
Российские СМИ цитировали Райтиса Тимму, отца Яниса: "Я ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что она прошла через ад. Думаю, вы можете спросить об этом ее... Я знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью", - рассказал отец Тиммы.
Видео: Янис Тимма ночью перед смертью
Янис Тимма скончался во вторник, 17 декабря, в Москве. По данным СМИ, тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. "Медуза" сообщает, что агентства "ТАСС" и "РИА Новости" подтвердили факт самоубийства Тиммы.
В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании "Лига Ставок" за клуб "Аликсон". Выступление в России, которая развязала войну в Украине, означало, что дверь в сборную Латвии для Тиммы закрыта. Ранее Тимма сыграл за нее 68 матчей.