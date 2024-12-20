В Огре в школе избит шестиклассник; полиция начала уголовный процесс

Как пояснили в полиции, уголовный процесс был начат по статье Уголовного закона о преступлении против жизни и здоровья человека.

По информации агентства LETA, 16 декабря трое девятиклассников напали на 12-летнего шестиклассника. Пострадавший был доставлен в больницу, где у него констатировали сотрясение мозга. Конфликт, возможно, был снят на видео школьниками.

Адвокат семьи избитого мальчика Саулведис Варпиньш выразил агентству LETA мнение, что действия полиции в расследовании неэффективны и слишком медленны, так как мальчик по-прежнему не признан потерпевшим, а действия не были квалифицированы как хулиганство, хотя это явно усматривается.

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