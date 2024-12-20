"Я сказал Европейскому союзу, что он должен сократить огромный дефицит с США, покупая больше нефти и газа", - написал Трамп на своей социальной платформе Truth Social.

"В противном случае будут установлены ТАРИФЫ!!!" - пригрозил он.

По данным Министерства торговли США, в 2022 году страна импортировала из ЕС товаров на 553,3 миллиарда долларов, а экспортировала в блок на 350,8 миллиарда долларов.

Таким образом, баланс внешней торговли товарами США с ЕС в том году оказался дефицитным на 202,5 миллиарда долларов.

В конце ноября Трамп объявил, что намерен ввести впечатляющие тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая. Тарифы - важная часть экономической программы Трампа. Его первый президентский срок характеризовался агрессивной и протекционистской торговой политикой в отношении Китая, Мексики, Канады и Европы.

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