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В России за "государственную измену" осудили жителя оккупированных территорий Украины

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Лубянка в Москве
Лубянка в Москве Фото: Shutterstock

В пятницу российский суд приговорил жителя Луганской области Украины к 16 годам лишения свободы по обвинению в "государственной измене". Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Мужчину обвинили в шпионаже в пользу Украины. Такие обвинения и суровые приговоры в адрес предполагаемых шпионов выносятся в России регулярно - как на еt территории, так и в оккупированных регионах Украины.

Судебное разбирательство проходило в военном суде города Ростов-на-Дону на юге России. По утверждению прокуратуры, обвиняемый передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российской армии.

По версии ФСБ, которую цитируют российские пропагандистские СМИ, мужчина был признан виновным не только в "государственной измене", но и в участии в террористической деятельности, а также в незаконном обращении и перевозке взрывчатых веществ. Приговор предусматривает отбывание наказания в колонии строгого режима.

Государственное информационное агентство ТАСС опубликовало видео задержания мужчины, снятое ФСБ. На видео он заявляет, что был завербован Службой безопасности Украины ещё в 2016 году. Лицо мужчины на записи скрыто.

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