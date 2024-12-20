Венгрия предоставила убежище беглому польскому политику: Варшава отзывает посла

В пятницу представитель Министерства иностранных дел Польши сообщил, что польский посол в Будапеште отозван в Варшаву на неопределённый срок. Ранее, в четверг, Венгрия предоставила убежище Романовскому, политику из крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS).

Варшавский суд ранее удовлетворил запрос прокуратуры на выдачу европейского ордера на арест Романовского. В ответ Польша вызвала венгерского посла в Министерство иностранных дел и вручила ему ноту протеста.

Польская прокуратура обвиняет бывшего замминистра в 11 правонарушениях, включая участие в организованной преступной группе. Согласно обвинению, занимая пост заместителя министра юстиции, Романовский направил миллионы злотых из фонда помощи жертвам преступлений на проекты, которые, как предполагал тогдашний министр юстиции Збигнев Зебро, должны были принести выгоду партии PiS.

Сам Романовский отвергает все обвинения, утверждая, что они являются политически мотивированными. Его адвокат заявил, что в Польше бывший чиновник не может рассчитывать на справедливый суд.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий центристское правительство, резко осудил действия Венгрии.

"Теперь коррумпированные чиновники, скрывающиеся от уголовного преследования, могут выбирать между защитой у Александра Лукашенко в Беларуси или Виктора Орбана в Венгрии," - заявил Туск.

По словам адвоката, в своем заявлении на предоставление убежища Романовский утверждает, что расследование против него политически мотивировано. Об этом адвокат сообщил на платформе X.

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