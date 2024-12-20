Россия прекратила поставки нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба"

По данным агентства Reuters, компания "Транснефть" прекратила перекачку нефти по нефтепроводу из-за технических проблем. Источники в отрасли сообщают, что неисправность возникла на насосной станции в Унече, одной из крупнейших в центральной России. В результате остановлены поставки не только в ЕС, но и в Беларусь.

Нефтепровод "Дружба", построенный в 1960-х годах для снабжения социалистических стран Восточной Европы, остается важным маршрутом. Ежедневно по нему перекачивалось около 300 тысяч баррелей российской нефти марки Urals, которые направлялись в нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии, Словакии и Чехии. Эти страны были исключены из действия европейского эмбарго на российскую нефть.

Для нефтеперерабатывающих заводов Венгрии и Словакии "Дружба" остается ключевым источником сырья. Кроме того, Германия через этот нефтепровод получает казахстанскую нефть, поставки которой в 2023 году должны были достичь 1,3-1,35 млн тонн.

Согласно одному из источников Reuters, восстановление нефтепровода может занять все время до конца декабря. Другие эксперты считают, что ремонт может затянуться на несколько месяцев.

После введения эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти только две страны Евросоюза продолжают получать российскую нефть по трубопроводу - Венгрия и Словакия. В ноябре эти страны приобрели нефть на сумму 132 и 108 миллионов евро соответственно, согласно данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). Они также продолжают покупать российский газ: Словакия - на 129 миллионов евро, а Венгрия - на 141 миллион евро за тот же период.

Кроме того, Австрия продолжает получать газ через российские трубопроводы (187 миллионов евро в месяц), а Франция и Испания покупают российский сжиженный природный газ - на 252 и 176 миллионов евро соответственно.

В целом, ЕС в ноябре приобрел российские энергетические ресурсы на сумму 1,1 миллиарда евро.

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