Удар был нанесен в четверг в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Ликвидированы лидер ИГИЛ в Сирии Абу Юсуф и еще один член группировки. В своем заявлении CENTCOM уточнил, что операция стала частью продолжающейся кампании США и их региональных партнеров по ослаблению возможностей террористов.

"Этот авиаудар - часть обязательств CENTCOM по работе с партнерами в регионе для разрушения и сдерживания террористической активности, направленной на планирование и проведение атак," - говорится в заявлении.

Удар был нанесен по территории, ранее находившейся под контролем сирийского режима и российских военных, добавили в командовании.

После падения режима Башара Асада в начале декабря США усилили военные действия против джихадистских группировок, нанося удары по районам, ранее защищенным сирийской и российской ПВО. С момента падения Дамаска американцы провели десятки авиаударов.

8 декабря, когда повстанцы заняли столицу Сирии, Вашингтон сообщил о нанесении ударов по более чем 75 объектам ИГ. В понедельник CENTCOM подтвердил ликвидацию 12 боевиков в ходе атак на территории, которые ранее контролировались сирийским режимом и российскими военными.

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