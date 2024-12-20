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ВИДЕО На рождественской ярмарке в Магдебурге автомобиль врезался в толпу людей

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Рождественский рынок в Магдебурге
Рождественский рынок в Магдебурге Фото: dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

На рождественской ярмарке в Магдебурге автомобиль въехал в группу людей. Водитель был арестован поздним вечером. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в администрации федеральной земли Саксония-Ангальт. Официальная информация о погибших и пострадавших пока отсутствует.

По предварительным данным, много людей получили ранения, есть вероятность наличия погибших. Неофициальные источники сообщают о 11 погибших и 60 раненых, однако эта информация не подтверждена официально.

Представитель правительства Саксонии-Ангальт Маттиас Шуппе подтвердил инцидент: "На рождественской ярмарке в Магдебурге произошло нападение", - сообщил он в эфире телерадиокомпании MDR.

Очевидцы рассказали, что автомобиль въехал прямо в толпу людей, двигавшихся в сторону ратуши города. Люди в панике разбегались, пытаясь спастись.

На место происшествия прибыли значительные силы полиции, однако обстановка остаётся хаотичной и трудно поддаётся контролю.

Рождественская ярмарка в Магдебурге располагается на площади Альтплац, рядом с ратушей города, недалеко от реки Эльба. Поблизости находится крупный торговый центр.

Организаторы мероприятия объявили о закрытии ярмарки, призвав посетителей покинуть центр города.

В социальных сетях, таких как X, уже появились видеозаписи с места событий, на которых видны многочисленные машины экстренных служб.

"На рождественской ярмарке в Магдебурге раненые (и, возможно, погибшие) после того, как автомобиль прорвал барьеры и врезался в толпу!"

Am Weihnachtsmarkt in #Magdeburg liegen Verletzte (und womöglich Tote) herum, nachdem jemand mit dem Auto die Merkel-Poller durchbricht und in Menschen rast!
Psychisch krank?
Polizeibekannt?
Ein-Mann? pic.twitter.com/wOdIDYB7Xs

— Hartes Geld (@Hartes_Geld) December 20, 2024

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