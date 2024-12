"На рождественской ярмарке в Магдебурге раненые (и, возможно, погибшие) после того, как автомобиль прорвал барьеры и врезался в толпу!"

Am Weihnachtsmarkt in #Magdeburg liegen Verletzte (und womöglich Tote) herum, nachdem jemand mit dem Auto die Merkel-Poller durchbricht und in Menschen rast!

Psychisch krank?

Polizeibekannt?

