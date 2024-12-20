Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу отверг заявление американского предпринимателя и ближайшего союзника избранного президента США Дональда Трампа Илона Маска о том, что только ультраправые из партии "Альтернатива для Германии" (AfD) способны "спасти Германию".
Илон Маск поддержал ультраправую партию в Германии, Шольц осудил вмешательство
23 февраля в Германии пройдут досрочные парламентские выборы, и Шольц намерен бороться за второй срок. Однако опросы показывают, что блок оппозиционных Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (CDU/CSU) лидирует, в то время как левоцентристская Социал-демократическая партия (SPD) Шольца значительно отстает.
AfD, согласно опросам, занимает второе место, но их кандидат на пост канцлера, Алиса Вайдель, не имеет реальных шансов возглавить федеральное правительство, поскольку другие партии отказываются сотрудничать с ультраправыми.
В пятницу утром Маск написал в социальной сети X (бывший Twitter):
"Только AfD может спасти Германию."
Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024
Вайдель отреагировала, разместив в X видеопослание с благодарностью Маску, в котором она заявила, что ее партия действительно является "единственной альтернативой для нашей страны".
"Я желаю вам и президенту Дональду Трампу всего наилучшего в предстоящем сроке!" - добавила Вайдель.
Dear @elonmusk,— Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 20, 2024
Thank you so much for your note. The Alternative for Germany is indeed the one and only alternative for our country; our very last option. I wish you and President Donald #Trump all the best for the upcoming tenure! And also, I wish you and all the American people… pic.twitter.com/iVBfPDoRfp
На пресс-конференции Шольц прокомментировал высказывание Маска:
"У нас есть свобода мнений - это касается и мультимиллиардеров. Но свобода мнений также означает, что можно высказывать вещи, которые неверны и не содержат хороших политических советов."
Он добавил:
"Все демократические партии Германии смотрят на это иначе."
Ранее в пятницу журналисты спросили представителей правительства, повлияет ли заявление Маска на присутствие официальных аккаунтов Германии в социальной сети X. Пресс-секретарь правительства Кристиана Хоффман отметила, что Берлин выражал обеспокоенность развитием X с тех пор, как Маск стал ее владельцем.
Однако правительство решило остаться на платформе, объяснив это ее важностью для коммуникации с населением:
"Это значимый медиаресурс для информирования граждан, и отсутствие присутствия канцлера или правительства на таких платформах создало бы существенные препятствия."
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