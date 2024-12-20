Илон Маск поддержал ультраправую партию в Германии, Шольц осудил вмешательство

На пресс-конференции Шольц прокомментировал высказывание Маска:

"У нас есть свобода мнений - это касается и мультимиллиардеров. Но свобода мнений также означает, что можно высказывать вещи, которые неверны и не содержат хороших политических советов."

Он добавил:

"Все демократические партии Германии смотрят на это иначе."

Ранее в пятницу журналисты спросили представителей правительства, повлияет ли заявление Маска на присутствие официальных аккаунтов Германии в социальной сети X. Пресс-секретарь правительства Кристиана Хоффман отметила, что Берлин выражал обеспокоенность развитием X с тех пор, как Маск стал ее владельцем.

Однако правительство решило остаться на платформе, объяснив это ее важностью для коммуникации с населением:

"Это значимый медиаресурс для информирования граждан, и отсутствие присутствия канцлера или правительства на таких платформах создало бы существенные препятствия."

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!