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Илон Маск поддержал ультраправую партию в Германии, Шольц осудил вмешательство

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Илон Маск и Олаф Шольц. Коллаж
Илон Маск и Олаф Шольц. Коллаж Фото: Schutterstock.com

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу отверг заявление американского предпринимателя и ближайшего союзника избранного президента США Дональда Трампа Илона Маска о том, что только ультраправые из партии "Альтернатива для Германии" (AfD) способны "спасти Германию".

23 февраля в Германии пройдут досрочные парламентские выборы, и Шольц намерен бороться за второй срок. Однако опросы показывают, что блок оппозиционных Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (CDU/CSU) лидирует, в то время как левоцентристская Социал-демократическая партия (SPD) Шольца значительно отстает.

AfD, согласно опросам, занимает второе место, но их кандидат на пост канцлера, Алиса Вайдель, не имеет реальных шансов возглавить федеральное правительство, поскольку другие партии отказываются сотрудничать с ультраправыми.

В пятницу утром Маск написал в социальной сети X (бывший Twitter):

"Только AfD может спасти Германию."

Вайдель отреагировала, разместив в X видеопослание с благодарностью Маску, в котором она заявила, что ее партия действительно является "единственной альтернативой для нашей страны".

"Я желаю вам и президенту Дональду Трампу всего наилучшего в предстоящем сроке!" - добавила Вайдель.

На пресс-конференции Шольц прокомментировал высказывание Маска:

"У нас есть свобода мнений - это касается и мультимиллиардеров. Но свобода мнений также означает, что можно высказывать вещи, которые неверны и не содержат хороших политических советов."

Он добавил:

"Все демократические партии Германии смотрят на это иначе."

Ранее в пятницу журналисты спросили представителей правительства, повлияет ли заявление Маска на присутствие официальных аккаунтов Германии в социальной сети X. Пресс-секретарь правительства Кристиана Хоффман отметила, что Берлин выражал обеспокоенность развитием X с тех пор, как Маск стал ее владельцем.

Однако правительство решило остаться на платформе, объяснив это ее важностью для коммуникации с населением:

"Это значимый медиаресурс для информирования граждан, и отсутствие присутствия канцлера или правительства на таких платформах создало бы существенные препятствия."

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