Глава канцелярии президента Украины Андрей Ермак после переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии сказал журналистам, что на следующей неделе начнутся дискуссии о нюансах 30-дневного перемирия.
В совместном заявлении США и Украины говорится, что Киев готов принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного перемирия, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон, и которое может принять и одновременно осуществить Россия.
"Мы уже договорились, что на следующей неделе на уровне технических экспертов команды начнут говорить обо всех деталях", - сказал Ермак.
Он также сообщил, что на встрече в Джидде США продемонстрировали желание работать на благо справедливого и устойчивого мира.
"Мы считаем, что США - именно та страна, которая сегодня может сделать все для достижения справедливого мира. У них есть эти рычаги. И мы сегодня услышали от партнеров, что они готовы работать дальше. Это непростая работа. Я не знаю, кто еще может это сделать. Но важно, что они готовы быть с нами, готовы работать, это для них важно", - сказал он.
Главным результатом встречи Джидды стало возобновление военной помощи США и обмена разведданными, сказал Ермак.
После переговоров американские партнеры должны обсудить с российской стороной предложения, выработанные на совещании, добавил Ермак.
"После этой встречи ключ сегодня у российской стороны. И весь мир увидит, кто хочет мира, а кто нет и только говорит об этом", - отметил Ермак.
А соглашение между США и Украиной о добыче полезных ископаемых будет подписано, когда это будет удобно для американских партнеров, заверил Ермак.
"Проект этого документа одобрен правительством Украины. Есть даже определенные люди, которые имеют право его подписать. Что касается американской стороны - тогда, когда наши партнеры сочтут это выгодным, то да, это соглашение будет подписано", - сказал Ермак.
Он добавил, что это "рамочное соглашение". Впереди еще работа "над более детализированным документом".
Ранее информационное агентство Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп готов заключить соглашение о полезных ископаемых при условии, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на "реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой".
Накануне переговоров в Саудовской Аравии Зеленский заявил, что на предстоящих переговорах с украинской стороны "будет четкое отношение к конструктивному" и будет сделано все, чтобы при необходимости были учтены интересы Украины.
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