"Мы считаем, что США - именно та страна, которая сегодня может сделать все для достижения справедливого мира. У них есть эти рычаги. И мы сегодня услышали от партнеров, что они готовы работать дальше. Это непростая работа. Я не знаю, кто еще может это сделать. Но важно, что они готовы быть с нами, готовы работать, это для них важно", - сказал он.