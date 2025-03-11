В экзамен по вождению вводятся изменения: новая задача для начинающих водителей

Дирекция пояснила, что новая процедура не меняет действующий порядок сдачи экзамена, но предусматривает, что на этапе ближе к концу теста экзаменатор примерно на пять минут задаст небольшой участок дороги, который водитель должен будет проехать, следуя навигационным инструкциям.

Представители CSDD отметили, что вождение на экзамене должно соответствовать поведению в рамках повседневного дорожного движения. Именно поэтому, принимая во внимание все более широкое использование водителями навигационных устройств, было решено заменить этап, на котором водитель должен был проехать определенный участок дороги без подсказок экзаменатора, на этап с использованием навигационной системы.

Такой этап будет включен в программу, чтобы проверить способность молодого водителя распределять свое внимание и безопасно управлять автомобилем, следуя навигационным инструкциям.

Использование навигационных устройств на определенном этапе теста для будущих водителей предусмотрено во многих странах Европейского союза, таких как Германия, Швеция, Нидерланды и другие, отметили в дирекции.

В 2024 году CSDD выдал новым водителям в общей сложности 15 947 водительских удостоверений, в 2023 году - 16 355, в 2022 году - 17 791, в 2021 году - 15 687, в 2020 году - 18 193, в 2019 году - 18 643, в 2018 году - 16 792, в 2017 году - 19 373, в 2016 году - 21 475, в 2015 году - 21 608 и в 2014 году - 21 226 удостоверений.

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