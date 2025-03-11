Ринкевич: Действительно теперь "мяч на стороне России"

Президент написал на платформе X, что Украина продемонстрировала искреннее стремление к справедливому и прочному миру и действительно "мяч теперь на стороне России". Таким образом, он повторил слова госсекретаря США Марка Рубио, сказанные им ранее по итогам переговоров.

Как сообщалось, Украина на переговорах согласилась на 30-дневное прекращение огня, если то же самое одновременно сделает и Россия. Вашингтон, в свою очередь, заявил, что немедленно возобновляет военную помощь Украине, в том числе поставку разведданных. Стороны также договорились как можно скорее заключить соглашение о минеральных ресурсах Украины.

Эта встреча - самый высокий уровень переговоров после неудачного визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля.

Россия ранее заявляла, что готова прекратить военные действия, если Украина откажется от намерения вступить в НАТО и вернет России все захваченные ею территории, а также территории, которые Москва объявила аннексированными, даже не контролируя их.

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