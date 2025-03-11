В ночь с воскресенья, 9 марта, на понедельник, 10 марта, со стоянки на улице Спикеру, 3 (Центральный рынок) исчез волонтерский автомобиль, принадлежащий молодежной организации Young Folks LV.
В Риге пропал волонтерский автомобиль Young Folks
Как сообщает организация, пропавший транспорт - синий девятиместный Renault Trafic, госномер LJ2632.
Автомобиль использовался для перевозки гуманитарной помощи, организации работы благотворительного магазина и волонтерского пункта для беженцев.
В Young Folks отметили, что уже подали заявление в полицию. Тем не менее, организация просит жителей Риги и окрестных районов обратить внимание на синие микроавтобусы в своих дворах и на улицах.
Тех, кто располагает любой информацией о местонахождении автомобиля, просят позвонить по телефону +371 26112624.
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