Истинная ценность Украины

Что именно должна была получить Украина от этой сделки, так и осталось неизвестным. Но какими бы ни были детали, ценность Украины нельзя сводить к сделке о добыче ископаемых. Судьба этой страны может изменить геополитический порядок, потенциально определив баланс сил - в Европе и за ее пределами - на десятилетия вперед.