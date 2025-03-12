Пока встреча в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским не пошла под откос, предполагалось, что Зеленский приехал туда, чтобы подписать соглашение, которое потребует от Украины перечислять 50% будущих прибылей от добычи полезных ископаемых в фонд, управляемый совместно с США. Однако ответом на неоднократные просьбы Зеленского предоставить хоть какие-нибудь гарантии безопасности стала вербальная атака со стороны Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, и Зеленский ушел с пустыми руками.
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Истинная ценность Украины
Что именно должна была получить Украина от этой сделки, так и осталось неизвестным. Но какими бы ни были детали, ценность Украины нельзя сводить к сделке о добыче ископаемых. Судьба этой страны может изменить геополитический порядок, потенциально определив баланс сил - в Европе и за ее пределами - на десятилетия вперед.
Вопреки узкой характеристике, данной Трампом и Вэнсом, Украина - это не какая-то небольшая страна, богатая полезными ископаемыми и воюющая с гораздо более крупным агрессором.
Во время Второй мировой и Холодной войн Украина была одной из опор военной мощи СССР,
и она остается важным источником аграрной продукции, квалифицированной рабочей силы, технических инноваций.