Трамп отказался от удвоения тарифов, установленных для Канады

Провинция Онтарио установила 25-процентную наценку на электроэнергию, экспортируемую из нее в три штата США: Нью-Йорк, Мичиган и Миннесоту. Наценку в Онтарио определили как ответный шаг на то, что США установили таможенные тарифы на импорт из Канады.

В ответ на это решение Онтарио Трамп заявил во вторник на своей платформе социальных сетей Truth Social, что повышает таможенные тарифы на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.

В феврале Трамп сообщил, что с 12 марта на импорт стали и алюминия из всех стран в США будет установлена 25-процентная таможенная пошлина. Заявление Трампа во вторник означало, что со среды на импорт стали и алюминия из Канады был бы применен тариф в 50%.

К вечеру вторника напряженность между США и Канадой ослабла. Министр торговли США Говард Латник и премьер-министр Онтарио Даг Форд в ходе продуктивных переговоров договорились встретиться в четверг в Вашингтоне для обсуждения американо-мексиканско-канадского соглашения о свободной торговле (USMCA), и Онтарио согласился отказаться от упомянутой наценки на экспорт электроэнергии в три американских штата.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что для Канады не будут установлены дополнительные тарифы. Вместо них в полночь на среду вступит в силу ранее объявленный США 25-процентный тариф на импорт стали и алюминия из всех стран.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп еще раз использовал экономическую мощь США, чтобы обеспечить победу американскому народу.

Четверть стали и 40% алюминия, используемого в промышленности США, импортируются.

Экономисты отметили, что более высокие тарифы на импорт стали и алюминия повысят производственные издержки и цены на товары для потребителей, а также снизят конкурентоспособность американских компаний.

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