За сохранение удаленного обучения в основной школе собрано 10 тысяч подписей

Сбор не менее 10 тысяч подписей позволяет передать инициативу на рассмотрение Сейма.

Автор инициативы - Яна Королёва. Она считает, что только очное основное образование окажет негативное влияние на детей с хроническими или длительными заболеваниями, профессиональных спортсменов, детей из диаспоры, учеников с особыми потребностями в обучении и других.

В инициативе говорится, что запрет на удаленное обучение в основной школе игнорирует потребности этих детей и их право на качественное образование в соответствии с их возможностями и обстоятельствами. Что касается проблем социализации и мотивации, то их можно решить с помощью соответствующей поддержки и качественных учебных материалов, считает Королёва.

Удаденное образование успешно работает в ряде стран, где оно имеет государственную поддержку и качественные онлайн-платформы, например, в Австралии, Канаде и США.

Вместо того чтобы запрещать удаленное обучение, она призывает власти разработать и внедрить стандарты качества для дистанционных школ, чтобы обеспечить высокий уровень образования, а также предоставить вспомогательный персонал и способствовать социализации школьников.

В настоящее время удаленное обучение доступно с 1-го класса, но низкие результаты централизованных экзаменов в учреждениях дистанционного образования привели к дискуссии об ограничении этой формы обучения.

Сейм поддержал в первом чтении поправки к закону об образованию, предусматривающие отказ от удаленной формы обучения в основной школе.

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