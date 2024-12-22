Байден подписал закон о продлении финансирования работы правительства

Закон позволяет правительству США сохранить финансирование на текущем уровне до 14 марта 2025 года. Он также выделяет более 100 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Ранее временное финансирование правительственных операций было утверждено только до 20 декабря. Конгресс одобрил новый законопроект в последний момент. Если бы властям США не удалось согласовать законопроект о продлении государственного финансирования, правительству пришлось бы прекратить работу.

В то же время Конгресс США еще не утвердил проект бюджета на текущий финансовый год, который начался 1 октября.

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