Полиция ищет пропавшую девушку-подростка

Рост девушки - 160 см, темные и длинные волосы, чаще всего затянутые в хвост. Она носит очки.

Когда ее видели последний раз, на ней была короткая черная куртка и черные кроссовки с логотипом Nike.

Госполиция просит ознакомиться с фотографией девушки и отозваться всех, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.

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