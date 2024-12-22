Рижское региональное управление Государственной полиции разыскивает Зане Мурниеце, 2011 года рождения, которая не вернулась домой.
Полиция ищет пропавшую девушку-подростка
Рост девушки - 160 см, темные и длинные волосы, чаще всего затянутые в хвост. Она носит очки.
Когда ее видели последний раз, на ней была короткая черная куртка и черные кроссовки с логотипом Nike.
Госполиция просит ознакомиться с фотографией девушки и отозваться всех, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.
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