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Полиция ищет пропавшую девушку-подростка

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Пропавшая девушка
Пропавшая девушка Фото: Valsts policija

Рижское региональное управление Государственной полиции разыскивает Зане Мурниеце, 2011 года рождения, которая не вернулась домой.

Рост девушки - 160 см, темные и длинные волосы, чаще всего затянутые в хвост. Она носит очки.

Когда ее видели последний раз, на ней была короткая черная куртка и черные кроссовки с логотипом Nike.

Госполиция просит ознакомиться с фотографией девушки и отозваться всех, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.

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