Члены команды Трампа сообщили экспертам о намерении объявить о выходе США из ВОЗ 20 января, когда состоится инаугурация новоизбранного президента.

С выходом США ВОЗ потеряет свой крупнейший источник финансирования, что ограничит способность организации реагировать на кризисы в сфере здравоохранения, такие как пандемия коронавируса.

"Америка оставит огромный вакуум в глобальном финансировании и лидерстве в области здравоохранения. Я не вижу никого, кто мог бы восполнить этот пробел", - заявил профессор глобального здравоохранения в Джорджтаунском университете права Лоуренс Хостин.

Он добавил, что план команды Трампа по выходу из ВОЗ в первый день его президентства станет катастрофой для глобального здравоохранения. Однако Хостин заявил, что не уверен, придает ли Трамп такое же большое значение немедленному выходу США из ВОЗ, как некоторые члены его команды.

США обеспечили 16 % финансирования ВОЗ в 2022 и 2023 годах.

В 2020 году, во время пандемии Covid-19, Трамп предложил США выйти из ВОЗ, обвинив организацию в том, что она склоняется к влиянию Китая. Однако процесс выхода так и не был завершен, и Джо Байден, победивший Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года, восстановил отношения США с ВОЗ.

Команда Трампа и ВОЗ не прокомментировали изданию Financial Times потенциальный выход США из организации.

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